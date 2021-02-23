الجبهة العربية تعلن موقفها بشأن تشكيل قوة مشتركة بين البيشمركة والجيش بكركوك

2021/02/23 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك، ناظم الشمري، اليوم الثلاثاء (23 شباط 2021)، رفضه القاطع لتشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والجيش في المناطق المتنازع عليها.وقال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الجبهة العربية لاتعارض وجود تنسيق أمني بين الطرفين شرط أن لايتم التجاوز على الدستور، لآن أي تواجد لقوات البيشمركة في كركوك والمتنازع عليها مرفوض".وأضاف أنه "في حال كانت هنالك رغبة للتنسيق الأمني فيجب أن تكون خارج الحدود الإدارية لكركوك، لأننا نلمس وجود إرادة لإعادة البيشمركة للمدينة وباقي المناطق باستخدام جميع الحيل والسبل، وهذا ما لانسمح به إطلاقا".

وأبدى نائب رئيس حزب تركمان أيلي نبيل بكر، اليوم الثلاثاء، رفض التركمان لتشكيل أي قوة مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها.

وقال بكر في تصريح صحفي، إن “الدستور حدد مهمة البيشمركة بأنها حرس للإقليم وينحصر تواجدها في المحافظات الثلاث أربيل ودهوك وسليمانية”.

وأضاف أن “تشكيل أي قوة مشتركة يضر بالسلم المجتمعي ويخرق الدستور، ونرفضه رفضا قاطعا، خاصة وأن الأوضاع في كركوك مستقرة بفضل تواجد القوات الاتحادية من مختلف صنوفها”.

وأشار إلى أنه “سيكون لنا موقفا مشتركا بين العرب والتركمان، للرد على هذه الخطوة، التي تعد تجاوزا على مكتسبات خطة فرض القانون”.

وكان الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار الياور، قد أشار في تصريحات صحفية إلى التوصل لاتفاق بشأن تشكيل قوة مشتركة بين الجيش والبيشمركة في مناطق خطوط التماس الواقعة بين بغداد وأربيل .

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