الإعلام الأمني تعلن ضبط صواريخ وعبوات للتنظيم في كركوك

2021/02/23 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك كشفت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن العثور على معسكر تابع لعناصر داعش غرب قضاء داقوق بمحافظة كركوك. وذكر بيان للخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية تمكنت قوة من قيادة الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في كركوك، من العثور على معسكر للإرهابيين وسط وادي الشاي غرب قضاء داقوق …

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