إنقاذ عائلة تعرضت للاختناق إثر حريق اندلع في محل مجاور لمنزلهم

2021/02/23 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت مديرية الدفاع المدني في الانبار، الثلاثاء، انقاذ عائلة تعرضت للاختناق نتيجة احتراق محل مجاور لمنزلهم.وذكر بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فرق الدفاع المدني في الانبار انقذت عائلة من داخل شقة سكنية بعد أن تعرضوا للاختناق جراء الدخان المتصاعد من احتراق محل لبيع المفروشات أسفل الشقة داخل سوق …

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