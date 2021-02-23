كردستان يسجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/23 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: 71 دهوك، 18 السليمانية، 35 دهوك، 5 كرميان، وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات في الإقليم إلى 108062.” وأضاف،أن “67 …

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