وزارة النقل تؤكد تطبيق أعلى المعايير الصحية على متن الاسطول الجوي للحد من انتقال كورونا

2021/02/23 | 19:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في وزارة النقل استمرارها باتخاذ كافة اجراءات السلامة الصحية على متن الطائر الاخضر للحد من انتقال عدوى فايروس كورونا.وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان انه انسجاماً مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ضاعفنا الاجراءات الوقائية في جميع مناطق العمل داخل الشركة اضافة الى طائرات اسطول الناقل الوطني والتي شملت اخضاع الطائرات الى عملية تعفير شاملة لجميع اجزائها من الخارج والداخل بما في ذلك قمرة القيادة ومقاعد الركاب والجيوب ومنظومة التكييف والتهوية للتنظيف العميق وبمعدات حديثة ومتطورة.وتابع حسن : ان تنفيذ هذه العملية يتم وفق الاسس والقواعد العلمية الصحيحة المعتمدة عالمياً وبأشراف كادر تخصصي لضمان سلامة الطائرة بالكامل ومنع انتشار الوباء والحفاظ على سلامة المسافرين والطواقم التي تأتي في اولويات اهداف الشركة./انتهى9

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