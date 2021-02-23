2021/02/23 | 19:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الثلاثاء، إلغاء نهائيات بطولة أوروبا تحت 19 عاما للشباب والشابات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وكان من المقرر إقامة بطولة الشباب في رومانيا اعتبارا من 30 حزيران المقبل، وبطولة الشابات في بيلاروس اعتبارا من 21 تموز المقبل.والعاصمة الرومانية بوخارست واحدة من 12 مدينة ستستضيف بطولة أمم أوروبا للرجال "يورو 2020" التي تأجلت من 2020 إلى صيف العام الحالي، ويتوقع أن يتخذ "اليويفا" قرارا بشأن خططه لهذه البطولة في الخامس من اذار المقبل.وقال "اليويفا" في بيان: "اتخذت اللجنة التنفيذية في اليويفا هذا القرار بناء على القيود المفروضة حاليا على سفر الفرق".وأضاف البيان: "أيدت الاتحادات الأعضاء في اليويفا هذا القرار رغم شعورنا جميعا بالأسف لعدم إقامة مسابقات للشباب هذا الموسم حيث تأتي صحة وسلامة اللاعبين الشبان في المقام الأول في ظل الظروف الراهنة"./انتهى9

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