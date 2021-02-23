السعودية والعراق تناقشان الأوضاع الإقليمية وتحقيق المصالح المشتركة

2021/02/23 | 19:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، امس الاثنين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الأوضاع الإقليمية وتحقيق "المصالح المشتركة"....

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