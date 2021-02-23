القبض على 11 سوريا خلال محاولتهم عبور الحدود العراقية

2021/02/23 | 19:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات العراقية القبض على 11 شخصا يحملون الجنسية السورية، خلال محاولتهم دخول الأراضي العراقية....

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