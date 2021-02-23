أرباح البنوك الأمريكية تهبط 36.5% في 2020

2021/02/23 | 19:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أرباح البنوك الأمريكية بأكثر من 36 بالمائة في العام الماضي، حيث خصص القطاع مبالغ ضخمة للحماية من الخسائر المحتملة بسبب الوباء.

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