2021/02/23 | 19:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كرّم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، مسؤولة عراقية في البنك المركزي العراقي لدورها في الكشف عن الموظفين “الفضائيين” في المؤسسات الحكومية.وهنأت السفارة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، “السيدة ضحى محمد على تكريمها من قبل وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن لعملها الرائد في مكافحة الفساد في العراق”.وأضافت السفارة “صممت السيدة محمد وقادت مبادرة للبنك المركزي العراقي لإنشاء بنية تحتية لبطاقات الائتمان على مستوى الدولة، تسهل مدفوعات الرواتب الرقمية”، مبينة أن “هذه المدفوعات تؤسس مساراً قابلاً للتدقيق يتيح لحكومة العراق تنفيذ المهمة المستمرة الصعبة بل والحاسمة المتمثلة في تطهير كشوف مرتباتها من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تكرم سيدة عراقية لدورها الحاسم في كشف “الفضائيين” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تكرم سيدة عراقية لدورها الحاسم في كشف “الفضائيين”) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تكرم سيدة عراقية لدورها الحاسم في كشف “الفضائيين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).