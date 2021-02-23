العراق والاردن يوقعان اتفاقية انشاء الغرفة الصناعية المشتركة

2021/02/23 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية انشاء الغرفة الصناعية المشتركة مع الأردن.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الصناعة، منهـل عزيـز الخبـاز، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن الأخير “استكمل مُباحثاته مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مهـا علـي ، خِلال اجتماع موسع عقده الجانبان في دار الضيافة بمجلس […]

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