الطائرات العراقية تحصد حصتها من “التحصين” ضد كورونا

2021/02/23 | 20:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكدت وزارة النقل/ الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، استمرارها باتخاذ كافة اجراءات السلامة الصحية على متن الطائر الاخضر للحد من انتقال عدوى فايروس كورونا، من بينها تعفير الطائرات من الخارج والداخل.

ونقلت الوزارة في بيان عن مدير عام الشركة كفاح حسن القول انه “انسجاماً مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ضاعفنا الاجراءات الوقائية في جميع مناطق العمل داخل الشركة اضافة الى طائرات اسطول الناقل الوطني والتي شملت اخضاع الطائرات الى عملية تعفير شاملة لجميع اجزاءها من الخارج والداخل بما في ذلك قمرة القيادة ومقاعد الركاب والجيوب ومنظومة التكييف والتهوية للتنظيف العميق وبمعدات حديثة ومتطورة”.

واضاف حسن ان” تنفيذ هذه العملية يتم وفق الاسس والقواعد العلمية الصحيحة المعتمدة عالمياً وبأشراف كادر تخصصي لضمان سلامة الطائرة بالكامل ومنع انتشار الوباء والحفاظ على سلامة المسافرين والطواقم التي تأتي في اولويات اهداف الشركة”.

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