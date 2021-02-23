وزير الشباب يوجه بمحاسبة المسؤولين عن انقطاع التيار الكهربائي خلال مباراة النجف والديوانية

2021/02/23 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال انه سيتم محاسبة المتسبب بما حدث من انقطاع التيار الكهربائي اثناء مباراة النجف والديوانية بملعب النجف .

وقال درجال في تصريح صحفي لقد تم الاتفاق مع محافظ وادارة النجف على منح الملعب خطا خاصا اثناء المباريات ولكن تفاجأنا بانقطاع الكهرباء.

واوضح ان جميع الملاعب غير متوفر بها نظام خزن الطاقة(ups) وهذا ما تسبب بتاخر اعادة تشغيل الانارة لان الكهرباء عادت بعد دقائق.

وبين : وجهنا بتوفير هذه الاجهزة مهما كانت تكلفتها تفادياً لمثل هذا الخلل.

واكد انه على الرغم من توجيهنا للاندية بتحمل تكاليف الگاز فقط اثناء المباريات ولكنها لازالت تشكو من عدم توفر الاموال.

وكان فريق النجف فاز على الديوانية بالممتاز في لقاء توقف أكثر من نصف ساعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في الملعب.

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