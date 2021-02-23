شركة عالمية رائدة تزود العراق بأفضل الابتكارات في مجال علاج البشرة

2021/02/23 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة AA العالمية دخولها السوق العراقية، لأول مرة، مؤكدة أنها ستوفر للعراقيين كافة أفضل الابتكارات في مجال علاج البشرة وبكلفة معقولة، فيما توقعت النجاح في هذه الخطوة.

وقالت الشركة في بيان صحفي، “للمرة الأولى تصبح منتجات التجميل الأصلية من شركة (بالمرز) متوفرة في العراق، ومستوردة مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية، مبينة أن شركة AA للتجارة العالمية والوكالات التجارية المحدودة (الهجرة المباركة) أصبحت الوكيل والموزع الحصري لمنتجات شركة E.T.



Browne.



Drug في البلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة AA جابر الجابري، “يسرنا توفير منتجات هذه الشركة العالمية المشهورة في السوق العراقي للمرة الأولى”، مبينا أن “الشركة ستوفر أفضل الابتكارات الهادفة لعلاج البشرة والمعقولة الكلفة، مع ازدیاد الطلب على مستحضرات التجميل الطبيعية”.

بدوره قال المدير العام لشركة E.T.



Browne في الشرق الأوسط توماس ويبرغ، “يسعدنا توفير بالمرز في العراق”، مبينا أن “هذه المنتجات ترمز إلى الجمال الطبيعي وصحة البشرة والشعر”.

وأكد يبرغ، أن “الجميع بإمكانهم الوثوق في مجال المنتجات عالية الجودة وذات الأسعار المعقولة، كأفضل حل للعناية ببشرتهم”، لافتا الى أنهم “يستخدمون مكونات طبيعية في منتجات العناية بالبشرة والنتائج تتحدث عن نفسها”.

ولفت الى أن “الشراكة مع شركة AA ستكون قصة نجاح إضافية”.

يذكر أن شركة E.T.



Browne العائلية تأسست منذ منتصف القرن التاسع عشر، وتنتج مستحضرات آمنة وفعالة للعناية بالبشرة تحسن الجمال الطبيعي منذ عام 1840.

وتشمل خدماتها النقل والدعم اللوجستي وتيسير الترانزيت وخدمات الجمارك والاستثمارات الدولية إضافة إلى تمثيل الوكالات التجارية، وهي تركز الشركة على المنتجات والصناعات والمعدات الطبية والصيدلانية، وأسست شركة فرعية

أما شركة AA ، فهي تمثل مجموعة علامات تجارية، منها “متريكس” للأبحاث في الولايات المتحدة ومختبرات “جيلبير” في فرنسا و”بالمرز” في أمريكا.

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