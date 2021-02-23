ميركل تكشف سرا عن بدء الموجة الثالثة من الوباء في ألمانيا

2021/02/23 | 20:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، للنواب في حزبها المحافظ اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تشهد الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة عشرات الآلاف بالفعل.

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