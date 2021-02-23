2021/02/23 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاتيكان في ضيافة النجف – علي الشكري يقيناً أن زيارة بابا الفاتيكان الأولى الى العراق حدث تاريخي ليس للعراق حسب ولكن للفاتيكان أيضاً ، بلحاظ زعيم طائفة دينية يزور زعيم طائفة هو الأبرز بعد التغيير وربما الأهم بتاريخ العراق المعاصر ، زعيم لازم بيت قديم في زقاق ضيق في محلة قديمة ضاربة جذورها في عمق […]

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