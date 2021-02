2021/02/23 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة قصيرة للپاپا فرنسيس من نسختين – شامل بردان A Papa Francesco.saluto Spero che tu legga queste parole.La tua visita in Iraq è una questione importante.O Papa, soffri di malattia e hai un polmone, e soffrirai per la difficile situazione della sicurezza.Molti non vogliono che la tua visita abbia successo, e […]

