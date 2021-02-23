2021/02/23 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا يصلي لبغداد – طارق حرب سلاماً على قداسة بابا الفاتيكان، عندما صلى لبغداد يوم 1954/4/9 لأنقاذها من الفيضان، فقد كان السابق في اعلان حب قداسة البابوات لبغداد.ونعماً لقداسة بابا الفاتيكان عندما اعلن انه سيزور بغداد يوم 2021/3/5، للصلاة في مقام ابراهيم، وفي أور فقد حقق أملاً لبغداد رغب بابوات الفاتيكان تحقيقه .والشكر والأطراء […]

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