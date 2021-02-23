النجف يهزم الديوانية ويحسم ديربي لفرات لصالحه

2021/02/23 | 20:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حسم فريق النجف ديربي الفرات الاوسط لمصلحته بفوزه على الديوانية بهدفين نظيفين.

واقيم اللقاء بين الفريقين على ملعب النجف الاولمبي، لحساب مباريات الاسبوع الـ20 من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وسجل ثنائية غزلان البادية كل من ويلسون اكاكبو في الدقيقة 28 ومحمد عبد الزهرة في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز رفع النجف رصيده الى النقطة 34 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الديوانية عند النقطة 23 في المركز الحادي عشر.



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