الحشد الشعبي ينقذ 4 مدنيين بعد اصابتهم اثر حادث سير على طريق حمرين بديالى

2021/02/23 | 20:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي احمد الشمري، الثلاثاء،اصابة 4 مدنيين بينهم شقيقان بحادث سير على طريق حمرين شمال شرق ديالى.

وقال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 4 مدنيين جميعهم شباب بينهم شقيقان اصيبوا بجروح متفاوتة بحادث سير على طريق حمرين(58كم شمال شرق بعقوبة) لافتا الى ان مفارز الحشد الشعبي القريبة بالتعاون مع الاهالي قدمت يد العون للمصابين وانقذتهم من خلال نقلهم الى مركز طبي قريب”.

واضاف الشمري،ان” حالة المصابين مستقرة مؤكدا بان سرعة التعامل مع الحادث ونقلهم الى المركز الصحي ساهمت في انقاذ حياتهم”.

وتعاني ديالى من عدلات عالية لحوادث الطرق البرية تصل الى المئات سنويا ما يودي الى مصرع واصابة اعداد كبيرة”.انتهى 25 ف

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