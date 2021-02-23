قطاع التكنولوجيا يقود هبوط الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

2021/02/23 | 20:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط الأسهم العالمية بفعل خسائر قطاع التكنولوجيا.

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