العراق والأردن يوقّعان اتفاقية إنشاء الغرفة الصناعية المُشتركة

2021/02/23 | 20:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وقع وزيـر الصناعـة والمعـادن منهـل عزيـز الخبـاز، الثلاثاء، مع نظيرته الأردنية مهـا علـي إتفاقية إنشاء الغرفة الصناعية العراقية الأردنية المُشتركـة.وذكر بيان للوزارة، أن “وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز استكمـلَ مُباحثاته مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردني مهـا علـي خِلال اجتماع موسع عقده الجانبان في دار الضيافة بمجلس الوزراء بحضور المُستشارين وعدد من […]

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