الحشد الشعبي يشرع بالمرحلة الاولى من خطة حماية اقدم ابار النفط العراقية

2021/02/23 | 20:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الثلاثاء، عن الشروع في تنفيذ المرحلة الاولى من خطة حماية اقدم ابار النفط العراقية.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الجهد الهندسي للواء الاول في الحشد الشعبي شرع في تنفيذ المرحلة الاولى من خطة حماية حقول نفط خانة (90كم شرق بعقوبة) من خلال حفر خندق بطول 20كم حول حقول النفط لتامينها من اي اعتداءات ارهابية”.

واضاف، ان “حفر الخندق سينهي اي محاولات داعشية للاقتراب او التسلل من حقول النفط ويسهم في تامين مناطق واسعة من هجمات التنظيم بالاضافة الى اعطاء مرونة اكبر لنقاط المرابطة في الرصد والتعقب من خلال نشر كاميرات المراقبة في العمق”.

واشار الى ان” الحشد الشعبي تصدى لاكثر من 10هجمات داعشية في الاشهر الـ18 الماضية كانت تستهدف نفط خانة ونقاط المرابطة بها وقدم الحشد دماء زكية في مواجهة الارهاب”.

وتعد حقول نفط خانة من اكبر حقول ديالى النفطية وهي الاقدم على مستوى العراق اكتشفت عام 1922″.انتهى 25 ف

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