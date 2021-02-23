منهم عراقية وليبي.. الولايات المتحدة تكرم أبطال مكافحة الفساد

2021/02/23 | 20:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 12 شخصا من حول العالم، لأدوارهم المهمة في مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة في بلدانهم.

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