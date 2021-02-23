نائب يحدد الموقف ما بين الذهاب للحظر الشامل طيلة أيام الأسبوع أو العودة للحياة الطبيعية

2021/02/23 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو خلية الازمة النيابية، النائب حسن خلاطي، اليوم الثلاثاء (23 شباط 2021)، إن قرارات حظر التجوال هي عبارة عن رسائل مباشرة الى المواطنين لتنبيههم بمدى خطورة تفشي وباء كورونا.وبين خلاطي، في حوار متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "العراق ينتظر وصول اللقاحات وما يطرح في الاعلام العالمي بشأن ما تٌسببه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من وفيات واعراض اخرى، هي حوادث تقع في دول العالم".وبين ان "العراق ضمن تحالف دولي رصين وعضو في منظمة الصحة العالمية، ولا يمكن ان يأتي الا باللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية".وتابع إن "الاجراءات الوقائية التي اقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة، جاءت كرسائل مباشرة الى المواطن لغرض تنبيهه بمدى قوة الفيروس وما يمكن ان يسببه من كارثة صحية".واشار الى ان "عودة العراق الى الحياة الطبيعية، او امكانية الذهاب نحو الاغلاق التام ، مرتبط بمدى التزام المواطنين واعداد المصابين بالفيروس الجديد وتناقص الاعداد أو زيادته هو من يحدد الموقف".

في الاثناء، أكدت دائرة صحة الكرخ، إن 10% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والمسجلة أمس تقريباً كانت لأطفال، فيما تحدث عن طبيعة تفاعل المواطنين مع إجراءات الحظر والوقاية.

وقال مدير دائرة الصحة العامة بجانب الكرخ في بغداد – د.



نازك الفتلاوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) "نسيطر على الموقف في جانب الكرخ بالنسبة للإصابات الجديدة وتوفر الأسرة وما نسجله من أعداد متوقع لأن الجائحة مستمرة".

وأضاف محذراً إن "هناك زيادة بعدد الإصابات لدى الأطفال في الآونة الأخيرة ، أجرينا أمس أجرينا 2940 مسحة وظهر فيها 693 إصابة 58 منها لمن أعمارهم دون الـ 15 سنة وأيصا هناك 10 إصابات لأطفال دون الـ 5 سنوات".

وأوضح الموقف بشأنهم بالقول "الحمد لله جميع الإصابات الجديدة لدى الأطفال خفيفة وليست شديدة وهم الآن بالعزل المنزلي باستثناء طفل لديه مناعة ضعيفة بسبب مرضه باللوكيميا وحالياً يتلقى العلاج في المستشفى".

وحول مدى تفاعل المواطنين مع الإجراءات الأخيرة قال الفتلاوي " تم فرض غرامات بأعداد كبيرة في اليوم الأول من الحظر بعدها حصل التزام عالٍ جداً في الكرخ وكلما زاد وعي المواطنين زاد التزامهم".

وفي وقت سابق ، كشف مدير قسم تعزيز الصحة، هيثم العبيدي، الاحد، عن مدى تأثير السلالة الجديدة من فيروس كورونا على الاطفال، فيما دعا لإطعامهم الاغذية التي فيها لحوم والسيريلاك.

وقال العبيدي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الغذاء الذي ينصح به للأطفال لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا هو اللحوم المتنوعة فيما الأطفال دون عمر السنة فننصح بمنحهم السيريلاك والمكملات الغذائية وفيتامين A وفيتامين D لتقوية مناعتهم".

واضاف أنه " يفضل للأمهات مراجعة مراكز اللقاحات الوطنية لأخذ اللقاحات المناسبة والحصول على التعليمات الطبية في هذا الشأن.

وتابع "أما فيما يخص كبار السن يفضل تنوع الغذاء واحتوائه على اللحوم البيضاء والسمك والمنتجات الحيوانية والخضراوات والفواكه والعصائر".

وبين العبيدي أن "السلالة الجديدة تسببت بوفاة عدد من الأطفال خلال اليومين الماضيين بعد تعرض رئتهم للتلف خلال ساعات، وهذا لم نشاهده في السلالة السابقة"، لافتا إلى أن "الاعمار المتوفية من الأطفال سنة وأكثر من سنة".

واوضح أنه "لدينا مستشفيات يمكن من خلالها استقبال عدد كبير من المصابين منها 80 مستشفى ميداني تم انشائها خلال ازمة كورونا".

وبشأن فرض الغرامة قال العبيدي إن "من الصعوبة الكبيرة تطبيقها على الجميع لأن وزارة الصحة لا تملك اعداد كافية وفرق جوالة لمتابعة المواطنين غير الملتزمين في عموم العراق".

وتابع أن "الايام المقبلة قد تشهد فرض حظر التجوال الشامل في حال استمرت الاصابات بالتصاعد، وخيار رفع فرض حظر التجوال الجزئي قد لا يتخذ خلال هذه الفترة".

وفي وقت سابق، قال مدير صحة ذي قار، سعدي الماجد، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الصحي للأطفال المصابين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا حرج للغاية، فيما أكدت صحة الديوانية تسجيل إصابات جديدة بالفيروس المتحور.وذكر الماجدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "السلالة الجديدة من فايروس كورونا، استهدفت فئات جديدة لم يكن يصيبها (كوفيد 19)، وسجلنا إصابة أطفال بالفيروس المتحور وأغلبهم حالتهم الصحية حرجة وشدة الفيروس عندهم خطرة".وأضاف، أن "الملاكات الصحية تتعامل على نحو متساوٍ بين المصابين بالسلالتين القديمة والجديدة وأن الاعتناء يكون بحسب حالة المريض".أما، معاون مدير عام صحة محافظة الديوانية، يحيى فالح، أوضح في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "هناك عدد من الإصابات بالسلالة الجديدة سجلت في المحافظة ويرقد المصابون فيها داخل المؤسسات الصحية وتقدم لهم العناية المركزة".وكان وزير الصحة، حسن التميمي، قد أعلن الأسبوع الماضي، تسجيل أول إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، حيث فرضت فيما بعد اللجنة العليا للصحة والسلامة، حظرا للتجوال لمدة أسبوعين لتقويض الفيروس المتحور.

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