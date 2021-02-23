الليرة السورية تواصل انخفاضها المتسارع أمام الدولار

2021/02/23 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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تواصل الليرة السورية انخفاضها المتسارع مقابل الدولار الأمريكي، مع تسجيل سعر صرف الدولار الواحد 3400 ليرة الثلاثاء، في بلد تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية يوميا.

وتسارعت وتيرة انخفاض الليرة السورية بعد طرح ورقة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.

ووصلت قيمة الدولار 3000 ليرة سورية في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما وصلت اليوم 3400 ليرة، لتفقد بذلك الليرة 13.3 بالمئة من قيمتها خلال شهر واحد.

يشار أن قيمة الدولار الواحد كان يعادل نحو 50 ليرة سورية قبيل الحرب الأهلية، وبالتالي خسرت الليرة 68 ضعفا من قيمتها خلال العقد الأخير.

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