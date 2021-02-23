الاستخبارات العسكرية تدهم مقرات مجموعتين تتاجر بالمخدرات وتلقي القبض على جميع عناصرهما جنوبي بغداد

2021/02/23 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ داهمت الاستخبارات العسكرية مقرات مجموعتين تتاجران بالمخدرات والقت القبض على جميع عناصرها جنوبي بغداد .وذكر بيان للمديرية انه أثر معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد وشعبة الاستخبارات في الفرقة الحادية عشر تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 42 استخبارات الفوج الثالث منه وبمشاركة قوة من اللواء من محاصرة مجموعتين مكونتين من ٦ اشخاص تتاجران بالمخدرات في منطقة الوردية قضاء المدائن جنوبي بغداد وتشتبك معهما وتلقي القبض على أفراد المجموعة الاولى البالغة 3 أشخاص وتضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف ومسدس عيار 5 ملم ومادة كرستال معبأة بأكياس صغيرة.واضاف انه باعتراف أحد العناصر عن وجود مخبأ اخر لمجموعة ثانية تتاجر بالمخدرات تم مداهمة مكان المجموعة الثانية والقاء القبض على أفرادها الثلاثة وتضبط بحوزتهم مادة الكريستال مع أدوات تعاطي وقد تم تسليم المتاجرين مع المبرزات الجرمية إلى الجهات المختصة لاحالتهم للقضاء وفق أحكام المادة 28 مخدرات من قانون العقوبات العراقي./انتهى9

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