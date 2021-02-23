الدايني . نجاح ونزاهة الانتخابات البرلمانية مرهون بدور الامم المتحدة والمنظمات الدولية

2021/02/23 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالبت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني رئيس الوزراء بتهيئة الاجواء المناسبة للانتخابات من الناحية الامنية والاجتماعية في المحافظات المحررة وتحرير الناخبين من قيود القلق قبل اجرائها .وقالت لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان نزاهة ونجاح الانتخابات في المحافظات المحررة مرهون بدور الامم المتحدة والمنظمات الدولية التي سيكون لها دور محوري في منع الخروقات والتزوير ومصادرة اصوات الناخبين في المحافظات المحررة تحت وطأة الاكراه والتهديد .وتابعت نخشى تكرار ممارسات وخروقات انتخابات عام 2018 والتي شهدت الكثير من الخروقات والاجبار على التصويت في مناطق ديالى بصورة عامة وصلاح الدين بشكل خاص .داعية رئيس الوزراء الى تامين اجواء امنية واجتماعية قبل اجراء الانتخابات وبخلاف ذلك فأن أرجاءها سيكون افضل واقل عواقب وستكون هناك نتائج انتخابية مسلوبة بالقوة ./انتهى

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