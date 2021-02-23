الوكالة الدولية للطاقة تطالب إيران بتوضيحات حول “مخلفات نووية ويورانيوم”

2021/02/23 | 20:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طالب مدير عام وكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي، الثلاثاء، إيران بـ”تقديم إجابات حول آثار مواد نووية ويورانيوم” قال إنه عثر عليها في بعض المواقع الإيرانية، فيما أعربت دول أوروبية عن أسفها لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش.وقال غروسي في مؤتمر صحفي إن “الجهود مع إيران لم تفض إلى نتائج إيجابية حتى الآن”.وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده بدأت، الثلاثاء، تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء مهلة حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي.وردا على تصريح ظريف قال بيان مشترك أصدرته دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الثلاثاء […]

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