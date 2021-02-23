2021/02/23 | 20:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.وذكرت اللجنة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تعليقا على بعض المطالبات بضرورة الاسراع باقرار الموازنة نود ان نبين ان اللجنة المالية النيابية قد ارسلت كتابا يوم 15-2 لرئاسة المجلس تذكر فيه انها …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية توضح أسباب تأخر الموازنة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية توضح أسباب تأخر الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).