الخطوط الجوية تعلن الاستمرار باتخاذ اجراءات السلامة على متن الطائر الاخضر

2021/02/23 | 20:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، استمرارها باتخاذ كافة اجراءات السلامة الصحية على متن الطائر الاخضر للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا. وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي وانسجاماً مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة …

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