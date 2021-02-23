2021/02/23 | 20:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبعة قرارات خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/23 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبعة قرارات خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبعة قرارات خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).