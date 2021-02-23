2021/02/23 | 20:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حسن ناطم المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة، يوم الثلاثاء، ان عقدة الموازنة هي حصة اقليم كوردستان، لافتا الى ان الدولة لا تفاوض على سيادتها اي احد.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان الحكومة تؤكد أنها وحدها فقط المسؤولة عن الملفات الأمنية بالبلاد، وانه لا يوجد أحد قادراً للضغط عليها بالصواريخ العابثة للتدخل بالملفات الأمنية، لافتا الى ان الدولة لا تفاوض على سيادتها.

واضاف: ان تصويت مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم على مشروع قانون الحصانة القانونية للشركات المصنعة للقاح واستحداث صندوق للاضرار، وتخويل وزارة الصحة للتعاقد مع شركة سينوفارم المنتجة للقاح كورونا، داعيا المواطنين الى الالتزام الصارم بقرارات اللجنة العليا بشأن مواجهة فيروس كورونا، مشيرا الى انه يمكن اعطاء اللقاحات دون الحصول على ضمانة قانونية من الاضرار الجانبية، وكميات لقاح كورونا ستأتي تباعاً وليست على دفعة واحدة.

وبين ان هناك استعدادات كاملة لزيارة بابا الفاتيكان، ولدينا مئات الطلبات من الإعلاميين الأجانب للمشاركة في تغطية زيارة البابا، مشيرا الى ان عقدة الموازنة هي حصة الإقليم وجميع الفقرات الأخرى تم الاتفاق عليها.

واكد ان الصواريخ العبثية التي يتم اطلاقها بين الحين والآخر يراد منها نشر الفوضى، موضحا، ان الحكومة لن يثنيها مطلقي الصواريخ عن القيام بواجباتها.



إن الدولة لا تتفاوض على سيادتها وعلى أرضها وسمائها.

وحول احداق الناصرية، قال الناطق باسم مجلس الوزراء: ان الكاظمي يتابع الاحداث الأخيرة في مدينة الناصرية.



هناك تعليمات مشددة تمنع استعمال العيارات النارية اثناء تأمين التظاهرات.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الكاظمي: عقدة الموازنة هي حصة اقليم كوردستان ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الكاظمي: عقدة الموازنة هي حصة اقليم كوردستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).