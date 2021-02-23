خانقين تستعد للاحتفال بيومها السنوي

2021/02/23 | 20:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوصل الاستعدادات على قدم وساق في خانقين، للاحتفال باليوم السنوي يوم الجمعة .

وسبق ان حددت خانقين 21 شباط من كل عام، للاحتفال باليوم السنوي، لكن ظروف حظر التجوال ومكافحة تفشي فايروس كورونا، الزمت اللجان المشرفة، بعدم اقامة المناسبة بموعده المحدد.

واوضح عباس اركوازي مدير الثقافة والفنون في خانقين لـ PUKmedia: ان اجتماعات اللجان مستمرة للاحتفال بيوم خانقين، موضحا، ان ظروف حظر التجوال لمكافحة كورونا الزمتنا بعدم اقامة المناسبة قبل يومين.

واضاف: ان الاحتفال باليوم السنوي لمدينة خانقين سيقام يوم الجمعة المقبل بعد انتهاء مدة حظر التجوال، مؤكدا ان المناسبة ستشمل فعاليات متنوعة تستغرق نحو 4 ساعات في بارك كوباني وسط المدينة.

PUKmedia خانقين

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