2021/02/23 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة تنفيذها ثلاث عمليات ضبط لحالات اختلاس وتعاط للرشوة في بغداد ونينوى.

دائرة التحقيقات في الهيئة قالت في بيان ان عمليَّة نفَّذتها مُديريَّة تحقيق نينوى، تم خلالها ضبط مدير حسابات الخطة الاستثماريَّة في الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء المنطقة الشماليَّة فرع نينوى، متلبِّساً باختلاس مبلغٍ من المال تسلَّمه بموجب وصولاتٍ رسميَّةٍ، فضلا عن ضبط سجلات واوليات مُتلاعب بها، إضافة الى ضبط موظف في دائرة صحة نينوى في عملية أخرى لتسلمه رشوة لقاء ترويج معاملات للمواطنين.

وفي بغداد، تمكَّن فريق عمل مديريَّة تحقيق بغداد من ضبط مدير القسم القانونيّ في الشركة العامَّة للصناعات الحربيَّة مُتلبّساً بتعاطي الرشوة بالجرم المشهود لقاء وعدٍ بغلق دعوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: تنفيذ3 عمليات ضبط لحالات اختلاس ورشوة في بغداد ونينوى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: تنفيذ3 عمليات ضبط لحالات اختلاس ورشوة في بغداد ونينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).