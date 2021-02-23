قرارات مجلس الوزراء: ضوء أخضر للقاح صيني.. وحصانة للشركات المنتجة

2021/02/23 | 20:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات جديدة تتعلق بلقاحات فيروس "كورونا" وجملة ملفات أخرى.

وعقد مجلس الوزراء، 23 شباط/فبراير، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث آخر مستجدات الأحداث في البلاد، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، بحسب بيان للحكومة.

وقدم وزير الصحة والبيئة تقريرًا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، كما استعرض جهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة وتواصل حملات التوعية التي تستهدف المواطنين وتحثهم على الالتزام بإجراءات الوقاية.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على مشروع قانون الحماية القضائية للشركات المصنعة للقاح كوفيد 19 وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً) و(80/ البند ثانيًا) من الدستور.

ثانيًا/ الموافقة على قيام وزارة الصحة بتوفير اللقاح من شركة سينوفارم الصينية.

ثالثًا/ الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال إحدى تشكيلات وزارة الكهرباء بمبلغ مقداره (974109524557) دينار، فقط تسعمائة وأربعة وسبعون مليارًا ومائة وتسعة مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون دينار، والذي يمثل مبلغ زيادة رأسمال الشركة والمصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، استنادًا إلى المادة (10/أولا/1) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.

رابعًا/ الموافقة على ما يأتي:

إصدار تعليمات تسهل تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى، استنادًا إلى أحكام المادة (9) من قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017).

إصدار النظام الداخلي للجنة المشرفة على تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017)، استنادًا إلى أحكام المادتين (6، 9) من قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81 لسنة 2017).

مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشان التعليمات والنظام الداخلي المذكورين آنفًا.

خامسًا/ الموافقة على إلغاء الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020) والمتضمن بيع الشعير لأغراض التصدير، والعمل بباقي الفقرات حول تجهيز الشعير العلفي دعمًا لمربي الثروة الحيوانية.

سادسًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (27 لسنة 2021) بحسب الآتي:

الموافقة على تمديد العقود الخاصة بنقل المنتجات النفطية إلى محطات توليد الكهرباء المنتهية في 1 آذار2021 لغاية 30 نيسان 2021، لإكمال إجراءات الإحالة الجديدة بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط المرقم (و/120) في 22 شباط 2021.

سابعًا/ الموافقة على شطب مبلغ الديون المتبقي البالغ (16124500000) دينار، فقط ستة عشر مليار ومائة وأربعة وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف دينار، الموزعة على منسوبي نقابة المعلمين في ضمن القطعة المرقمة (3 م4 جزيرة النجف الشمالية الشرقية)، استنادًا إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2016)، والبند أولاً من قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

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