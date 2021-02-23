2021/02/23 | 20:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

حصلت وكالة/ المعلومة/ على وثيقة تكشف عن الشخص المسؤول عن انقطاع التيار الكهربائي بملعب النجف الاولمبي.

وانقطع التيار الكهربائي في ملعب النجف لعدة دقائق خلال مباراة اصحاب الارض امام الديوانية في دوري الكرة الممتاز.

وتظهر الوثيقة ادناه، ان الشخص المسؤول عن التيار الكهربائي للملعب هو عضو الهيئة الادارية لنادي النجف رحيم لفتة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. كشف “المسؤول” عن انقطاع التيار الكهربائي بملعب النجف الاولمبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. كشف “المسؤول” عن انقطاع التيار الكهربائي بملعب النجف الاولمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).