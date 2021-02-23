2021/02/23 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن أبرز المنتجات والمحاصيل الزراعية التي تدخل للعراق مهربة، مؤكدةً أن أغلبها منتهية الصلاحية.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصويح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “أبرز المنتجات والمحاصيل التي تدخل الى العراق عن طريق التهريب هي الدجاج بأنواعه الحي والمجزور، والاسماك وبيض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدجاج والسمك والطماطم! الزراعة تتحدث عن المنتجات المهربة: غير خاضعة للرقابة ومنتهية الصلاحية المركز الخبري الوطني.

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