الذهاب نحو الحظر الشامل ام الجزئي أم رفعه؟.. خلية الازمة تكشف العامل الحاسم

2021/02/23 | 20:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعتبرت خلية الازمة النيابية، قرار حظر التجوال “رسائل مباشرة” لتنبيه المواطنين، فيما بينت ان العودة للحياة الطبيعية مرهونة بامر واحد.

وقال النائب عن الخلية حسن خلاطي في تصريحات متلفزة ان “العراق ينتظر وصول اللقاحات وما يطرح في الاعلام العالمي بشأن ما تٌسببه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من وفيات واعراض اخرى، هي حوادث تقع في دول العالم”.

وبين ان “العراق ضمن تحالف دولي رصين وعضو في منظمة الصحة العالمية، ولا يمكن ان يأتي الا باللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية”.

وتابع إن “الاجراءات الوقائية التي اقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة، جاءت كرسائل مباشرة الى المواطن لغرض تنبيهه بمدى قوة الفيروس وما يمكن ان يسببه من كارثة صحية”.

واشار الى ان “عودة العراق الى الحياة الطبيعية، او امكانية الذهاب نحو الاغلاق التام ، مرتبط بمدى التزام المواطنين واعداد المصابين بالفيروس الجديد وتناقص الاعداد أو زيادته هو من يحدد الموقف”.

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