"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2020

2021/02/23 | 20:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفع "بنك أوف أمريكا" توقعاته لأسعار النفط في العام الجاري؛ نتيجة لتراجع المعروض من الخام.

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