العراق والأردن يوقعان اتفاقية إنشاء الغرفة الصناعية المشتركة

2021/02/23 | 20:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقع اتحاد الصناعات العراقية وغرفة الصناعة الأردنية إتفاقية إنشاء الغرفة الصناعية العراقية الأردنية، مؤكدين أهمية هذه الخطوة لاستمرارية التواصل وفتح مجالات التعاون والفُرص أمام القطاع الخاص لإكمال ماتصبو إليه حكومتي البلدين في تعزيز التعاون …

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