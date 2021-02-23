ايران: استراتيجية بايدن تقوم على احياء داعش في سوريا والعراق

2021/02/23 | 21:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ندد رئيس منظمة الدفاع المدني الايرانية العميد غلام رضا جلالي بسياسة الرئيس الاميركي الجديد جوبايدن في المنطقة عادّا أنها ترمي لاعادة فلول داعش بين سوريا والعراق واعادة تجهيزهم.وقال جلالي، في تصريحه خلال مراسم تكريم ذكرى حميد رضا باب الخاني اليوم الثلاثاء، أن الهدف الاخر لاميركا من صنع داعش وتجهيزه يتمثل بايجاد منطقة عازلة بين ايران والكيان الصهيوني لخلق هامش أمين لهذا الكيان.واضاف: إن اميركا استغلت عدم وجود حكومة مركزية قوية في العراق بعد سقوط صدام ودفعت بقوات داعش الى العراق وسوريا والاستفادة من القادة السابقين في جيش بعث العراق ماأسفر عن سقوط بعض المناطق بهذا البلد وتوسعها […]

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