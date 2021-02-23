متى ... صرخة بلا صدى - صادق إطيمش

2021/02/23 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش صدور العراقيين مليئة بالصرخات التي لم تنقطع منذ عصور دكتاتورية البعثفاشية المقيتة وحتى تسلط خلفاءها الإسلاميين الذين جاء بهم الإحتلال الأمريكي لوطننا مع كل مرافقيهم من القوميين العنصريين وكل سياسيي الصدفة الذين لا يحسنون من السياسة إلا ما ينطبق عليهم من قول الجواهري الكبير: لم يعرفوا لون السماء ...



لفرط ما انحنت الرقاب .سياسيو الصدفة هؤلاء الذين اسسوا لجمهورية الموت الدينية التي خلفت جمهورية ا ......





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