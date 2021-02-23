الحكومة تشطب ديوناً بقيمة تتجاوز 16 ملياراً بذمة معلمين في محافظة عراقية

2021/02/23 | 21:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على شطب أكثر من 16 ملياراً، وهي عبارة عن ديون متبقية على منتسبي نقابة المعلمين العراقيين في محافظة النجف.

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وجاء في قرارات مجلس الوزراء، (23 شباط 2021)، أنه "تمت الموافقة على شطب مبلغ الديون المتبقي البالغ (16124500000) دينار، فقط ستة عشر مليار ومائة واربعة وعشرون مليونا وخمسمائة الف دينار، الموزعة على منسوبي نقابة المعلمين في ضمن القطعة المرقمة (3 م4 جزيرة النجف الشمالية الشرقية)، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2016)، والبند أولًا من قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020)".

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