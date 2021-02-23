البنتاغون: قلقون من استخدام إيران وكلائها لزعزعة استقرار المنطقة

2021/02/23 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، تحميل أي جهة مسؤولية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت أربيل والمنطقة الخضراء في العراق.

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