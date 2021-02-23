الأمن النيابية تعلق على استهداف الخضراء وتوصي بتكثيف الجهد الاستخباري

2021/02/23 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، ان استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ الكاتيوشا فتنة على المستوى الدبلوماسي، مشددا على ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري لاعتقال الجناة. وقال الركابي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إنه "لا يوجد أية مصلحة في استهداف المنطقة الخضراء أو البعثات الدبلوماسية بل على العكس هي فتنة يراد منها زعزعة العلاقات الدبلوماسية ما بين العراق والدول الأخرى". وأضاف أن "الصواريخ تسقط على المواطنين الابرياء وتحرق ممتلكاتهم بالتالي هناك جهة تحاول خلط الأوراق وعلى الأجهزة الأمنية تكثيف الجهد الاستخباري من أجل اعتقال هؤلاء ومحاسبتهم". وبين أن "الحكومة هي المسؤولة عن كشف ومحاسبة تلك الجهات، وتعثرها عن ذلك حتى اللحظة دليل على ضعفها بالحفاظ على هيبة الدولة والأجهزة الأمنية".

قبل ذلك ادلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الثلاثاء 23-2-2021، بأول تعليق على قصف المنطقة الخضراء أمس بالصواريخ.وأعلنت خلية الإعلام الأمني أمس سقوط 3 صواريخ وسط بغداد إنطلقت من منطقة الطوبجي إثنان منها في المنطقة الخضراء تسببا بحرق 4 عجلات دون خسائر بشرية .وقال الكاظمي خلال خلال جلسة مجلس الوزراء: "لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها".وأضاف "اجهزتنا الأمنية ستصل الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام".

وكانت خلية الإعلام الأمني حددت، الإثنين، مكان إنطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال التدقيق تبين سقوط 3 صواريخ، منها صاروخان على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية".

واضاف البيان أنه "كان انطلاقها من حي السلام ( الطوبجي) نتج عنها أضرار في 4 عجلات مدنية"، مبينا أنه "تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".

في الأثناء، أكد المتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل واين ماروتو، اليوم الاثنين، عدم وقوع اصابات بقصف المنطقة الخضراء.

وقال واين ماروتو، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "التقارير تشير إلى سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء، في الساعة 19:25 بتوقيت بغداد، ولم يبلغ عن أية أضرار أو إصابات".

وأدلت العمليات المشتركة، بتصريح بعد سقوط صاروخي كاتيوشا وسط بغداد.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاحي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "الصواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء ولم تحدث أية اصابات وانطلاقها كان من اتجاه منطقة الكرادة وسط بغداد".

ونشرت بغداد اليوم صورا تبين الأضرار التي احدثها القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء داخل كراج جهاز الأمن الوطني.

وقال مصدر أمني إن "القصف تسبب باحتراق وإحداث أضرار بـ 6 عجلات داخل الكراج".

وأصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بياناً بشأن قصف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء، من دون وقوع إصابات، والمتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، باستهداف المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، بصاروخي كاتيوشا.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء، قرب جسر السجود".

وأضاف أن "صافرات الانذار انطلقت من داخل السفارة الأميركية بعد سقوط الصاروخين"، دون مزيد من التفاصيل.

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