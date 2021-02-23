محافظة دهوك تحمل حزب العمال الكردستاني مسؤولية قتل مواطن كردي

2021/02/23 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/حمّل إعلام محافظة دهوك، حزب العمال الكردستاني المسؤولية عن مقتل (جوتيار محسن) الذي كان أسيراً لدى الحزب ، وأدان البيان قتله في جبل كارا.وجاء في بيان إعلام محافظة دهوك: "ندين ونستنكر خطف واحتجاز وسجن وقتل جوتيار محسن، ابن محافظة دهوك، من جانب مسلحي حزب العمال".وأشار البيان في جانب آخر منه إلى أن اعتقال وحبس المواطنين حق حصري للأجهزة القضائية وفي إطار القانون، و"ما سوى ذلك يعد تصرفاً غير قانوني وغير مشروع واعتداء على شعب إقليم كردستان".وجوتيار محسن حسين، من أهالي قرية سياري التابعة لمحافظة دهوك، أكمل الدراسة المتوسطة وكان يعمل في مجال العقارات.وذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب العمال أن جوتيار محسن كان يعمل في حزيران 2019 في شركة نفطية في "منطقة حماية ميديا (الاسم الذي يطلقه الحزب المذكور على المناطق التي يسيطر عليها)" لكنه طرد من عمله بسبب خلاف بينه وبين مسؤول العمال المدعو (هونر)، ثم توسط له شخص وأعاده إلى العمل على أن يزوده بمعلومات عن حزب العمال.في حزيران 2020، نشرت وسائل إعلام حزب العمال تسجيل فيديو للتحقيق مع جوتيار محسن، وبعدها أعلنت قوات حماية الشعب أن "شخصاً يدعى جوتيار محسن ارتكب جريمة التجسس وزود الدولة التركية بمعلومات عن مواقع مقاتلينا، لتقوم الطائرات بقصف مناطقنا، وقد تمكن مقاتلونا من إلقاء القبض على هذا الشخص".وتنفي عائلة جوتيار محسن تهمة الجاسوسية عنه، وأعلن والداه أنه كان بريئاً من تلك التهم لكن حزب العمال قام بأسره، وعندما تابعت العائلة أخباره تم إخبارها بأنه سيتم إطلاق سراحه بعد التحقيق معه، لكنه قتل خلال العملية التي استهدفت جبل كارا مرخرا./انتهى9

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