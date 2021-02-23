تربية البصرة تصدر توضيحا بشأن تصريحات نائبة لعدم شمول أغلب الخريجين كمحاضرين في الموازنة

2021/02/23 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اوضحت المديرية العامة لتربية البصرة بشأن تصريحات مقرر لجنة الأقتصاد والأستثمار النيابية ميثاق الحامدي التي حملت فيها تربية البصرة مسؤولية عدم شمول أغلب الخريجين كمحاضرين وتفويت الفرصة عليهم في موازنة ٢٠٢١ .وبينت المديرية بحسب بيان صحفي " ان العمل بصفة محاضر مجاني هو عمل تطوعي ولا يمكن اجبار العاطلين عن العمل بتشغيلهم كمحاضرين مجانيين .واضافت " انه تم قبول كافة الطلبات التي قدمت في حينها للعمل كمحاضرين مجانيين وتم رفعها إلى وزارة التربية وبناء على طلبها برفع أسماء المحاضرين المجانيين والذين لديهم أوامر إدارية بالتطوع لغاية شهر ١٢ لسنة ٢٠١٩ قبل إيقاف التطوع المجاني من قبل وزارة المالية ، ولم يتم رفض أي طلب مستوف للشروط وضمن السياقات .واشارت المديرية الى توجه أغلب العاطلين عن العمل نحو مشروع المحافظة ( تشغيل 30 الف عاطل عمل بصفة شراء خدمة) حيث كان للتربية الحصة الاكبر اعتقادا من الشباب أن التوجه نحو المحافظة فيه فرصة أفضل من العمل بصفة محاضر مجاني وبدون أجور.وذكرت " بلغ عدد الأجراء المجانيين الذين تم تشغيلهم على ملاك مديريتنا أكثر من 22 الف أجير يومي من ضمنهم المحاضرين المجانيين والمتطوعين من الاداريين والأجراء اليوميين الجدد.وتابعت بالقول " نعرض هذه الحقائق كنا نتمنى من النائبة أن تأخذ الأمور من مصاديقها فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقال بدلا من كيل الاتهامات للمؤسسة التربوية دون دليل ..ونعرب عن أسفنا الشديد لذلك ./انتهى

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