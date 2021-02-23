الخارجية الأميركية تكرم مسؤولة بالبنك المركزي العراقي لدورها في كشف الفضائيين

2021/02/23 | 21:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأت السفارة الأميركية لدى بغداد، مسؤولة عراقية في البنك المركزي العراقي لدورها في الكشف عن الموظفين الفضائيين في المؤسسات الحكومية العراقية.

السفارة قالت في بيان، ان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قام بتكريم السيدة ضحى محمد لعملها الرائد في مكافحة الفساد في العراق، وذلك على خلفية قيامها بتصميم وقيادة مبادرة للبنك المركزي العراقي لإنشاء بنية تحتية لبطاقات الائتمان على مستوى الدولة، تُسهل مدفوعات الرواتب الرقمية، لافتة الى ان هذه المدفوعات تؤسس مساراً قابلاً للتدقيق يتيح لحكومة العراق تنفيذ المهمة المستمرة الصعبة والحاسمة المتمثلة في تطهير كشوف مرتباتها من الموظفين الفضائيين.

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