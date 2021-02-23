بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأسف لقرار إيران الحد من عمليات التفتيش الدولية

2021/02/23 | 21:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك عن أسفها العميق لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على طابعه الخطر.

وجاء في البيان، نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، مشددين على “الطابع الخطر” لقرار طهران.

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